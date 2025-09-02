Ричмонд
Фермин о «Челси»: «Интерес других клубов всегда льстит, но моим приоритетом было остаться в “Барсе”. Всегда хотел добиться успеха здесь»

Ранее сообщалось, что «Челси» предлагал 40 миллионов евро за трансфер полузащитника каталонцев, но в итоге решил не подписывать его.

Источник: Спортс"

— Начнем с последних событий: интерес «Челси» на прошлой неделе оказал на вас сильное давление, вынудив задуматься об уходе из «Барсы», но в итоге, к радости болельщиков «Барсы», вы остаетесь. Вам было трудно принять решение остаться?

— Что ж, в конце концов, моим приоритетом всегда было играть за «Барсу». Я приехал сюда, когда мне было 12 лет; моей мечтой было оказаться здесь, попасть в основную команду.

Интерес со стороны других клубов всегда льстит, но, по правде говоря, я всегда хотел остаться в «Барсе» и добиться успеха здесь.

— Ханси Флик публично заявил, что вы всем сердцем любите «Барсу» и что он верил в то, что вы останетесь. В какой степени поддержка «Барселоны» стала ключом к вашему решению остаться в клубе?

— Это было очень важно, потому что я всегда боролся за то, чтобы быть здесь, играть за «Барсу». Моя цель — остаться здесь. Знаете, в футболе никогда не знаешь наверняка, и есть вещи, которые от тебя не зависят, но моим приоритетом всегда было остаться в «Барсе», — сказал Лопес.