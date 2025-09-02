Невеш о гибели Жоты: «Я и раньше мечтал выиграть ЧМ, но теперь хочу этого еще больше. Нам нужно найти в себе частичку Диогу и направить на благо сборной Португалии»

"Мы будем черпать силы в том, кем был Диогу, в том, что он передавал нам каждый день. Именно оттуда мы должны брать наши силы. Мы знаем, как сильно он хотел здесь быть, с какой страстью он представлял сборную, и на этом нам нужно сосредоточиться. Каждому нужно найти в себе частичку Диогу и направить ее на благо всей команды и всей сборной.