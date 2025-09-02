Ричмонд
Невеш о гибели Жоты: «Я и раньше мечтал выиграть ЧМ, но теперь хочу этого еще больше. Нам нужно найти в себе частичку Диогу и направить на благо сборной Португалии»

"Мы будем черпать силы в том, кем был Диогу, в том, что он передавал нам каждый день. Именно оттуда мы должны брать наши силы. Мы знаем, как сильно он хотел здесь быть, с какой страстью он представлял сборную, и на этом нам нужно сосредоточиться. Каждому нужно найти в себе частичку Диогу и направить ее на благо всей команды и всей сборной.

Если раньше я мечтал о победе на ЧМ, то теперь хочу этого еще больше. Это был один из титулов, о которых мечтал Диогу, и теперь это большая цель. Она и раньше была, но стала еще более значимой для всех нас«, — сказал полузащитник “Аль-Хилаля” о погибшем друге, гроб которого нес на похоронах.