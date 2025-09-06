Бастони после 5:0 с Эстонией: «Гаттузо дал нам пару оплеух, Италии нужно было проснуться. Пять голов — результат нашей жажды к победе»

О матче.
"Думаю, эти пять голов — результат нашей жажды к победе и решимости, не говоря о техническом мастерстве.
Дело в том, что у нас всегда были сильные стороны, но нам нужно проявить их и взять на себя ответственность на поле. Это было хорошее испытание, даже несмотря на уровень соперника: мы были сосредоточены, осторожны в превентивной опеке, решительны в атаке. Мы хорошо справились.
Об игре под руководством Дженнаро Гаттузо.
"Я никогда не играл в команде с Гаттузо, но я могу представить, каково это было!
Он придал нам столько решимости и упорства, было и пару оплеух. Возможно, нам это было нужно, чтобы как следует проснуться. Думаю, мы нуждались в этом в последнее время«, — сказал защитник сборной Италии и “Интера” в интервью Sky Sport Italia.