Бастони после 5:0 с Эстонией: «Гаттузо дал нам пару оплеух, Италии нужно было проснуться. Пять голов — результат нашей жажды к победе»

Дело в том, что у нас всегда были сильные стороны, но нам нужно проявить их и взять на себя ответственность на поле. Это было хорошее испытание, даже несмотря на уровень соперника: мы были сосредоточены, осторожны в превентивной опеке, решительны в атаке. Мы хорошо справились.