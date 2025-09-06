Гаттузо о крупнейшей победе Италии за 4 года: «Наша цель — осчастливить и вернуть энтузиазм итальянцам. Мне нравится команда, которая, даже ошибаясь, бьется»

"Нужно поблагодарить ребят за их игру. В первом тайме не хватило только гола, но они провели хорошую игру. Атмосфера мне очень понравилась. Первая игра прошла, теперь впереди еще одна, очень сложная. Сегодня — комплименты ребятам, а теперь думаем о следующем матче.
Мы играли с двумя нападающими и учли возможность контратак. Такой стиль игры несет определенные риски, но против команды, которая была немного слабее нас, правильно было играть в атакующей манере.
Я должен поблагодарить этот коллектив. Наша цель — осчастливить людей и вернуть энтузиазм итальянцам.
Мне нравится команда, которая, даже ошибаясь, бьется и бежит за каждым мячом. Теперь нам нужно восстановиться и переключить мысли на понедельник", — сказал главный тренер сборной Италии.