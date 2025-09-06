Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Гаттузо о крупнейшей победе Италии за 4 года: «Наша цель — осчастливить и вернуть энтузиазм итальянцам. Мне нравится команда, которая, даже ошибаясь, бьется»

Сборная Италии одержала победу со счетом 5:0 — крупнейшую с сентября 2021 года.

Источник: Спортс"

"Нужно поблагодарить ребят за их игру. В первом тайме не хватило только гола, но они провели хорошую игру. Атмосфера мне очень понравилась. Первая игра прошла, теперь впереди еще одна, очень сложная. Сегодня — комплименты ребятам, а теперь думаем о следующем матче.

Мы играли с двумя нападающими и учли возможность контратак. Такой стиль игры несет определенные риски, но против команды, которая была немного слабее нас, правильно было играть в атакующей манере.

Я должен поблагодарить этот коллектив. Наша цель — осчастливить людей и вернуть энтузиазм итальянцам.

Мне нравится команда, которая, даже ошибаясь, бьется и бежит за каждым мячом. Теперь нам нужно восстановиться и переключить мысли на понедельник", — сказал главный тренер сборной Италии.