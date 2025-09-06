«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футбол и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх

"Нечего говорить, но вместе с тем хочется многое сказать. Эти ребята не заслуживают такого руководства и результата. С уважением относимся к сопернику, но если мы играем так с этим соперником и сидим в обороне с первых минут, то это наши проблемы. Система была выбрана неверно. Тренер не справился с домашней работой.