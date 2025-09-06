Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Дешам про 2:0 с Украиной: «Франция могла получить преимущество чуть раньше в 1-м тайме. Мы не пропустили, но у соперника было два отличных момента»

Французская команда обыграла украинцев (2:0) в отборе на ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

— Как вы оцениваете этот матч с Украиной? Сделали ли французы уже шаг к чемпионату мира?

— Это был важный матч. Мы знали, что это будет игра высокого уровня.

Мы могли бы получить преимущество чуть раньше в первом тайме. После этого мы провалились на четыре-пять минут. Это нужно упомянуть, хотя главное другое.

Мы выиграли всего 2:0, не пропустили ни одного гола, но у соперника было два отличных момента.

Всегда лучше побеждать. Во вторник нам предстоит встретиться с лидерами нашей группы [Исландией].

Как быть более стабильными в игре?

— Дело и в сопернике. Много сил уходит на то, чтобы выходить высоко и прессинговать. Все начиналось с нападающих, которые делали много забегов. Потом мы стали забегать меньше.

Контролировать все 90 минут… Не думаю, что у нас был спад, скорее, сильный момент у соперника.

Мы лучше закончили матч. У нас молодая команда, которой нужно повторять действия, чтобы набраться опыта и прозорливости, — сказал тренер сборной Франции.