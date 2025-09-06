Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

РФС о матче с Иорданией: «Праздник удался, судя по настроению болельщиков. 25 тысяч — неплохая посещаемость для буднего вечера в столице. Официальный матч собрал бы полный стадион»

Сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в Betboom товарищеском матче на «Лукойл Арене».

Источник: Спортс"

"Судя по настроению покидавших стадион болельщиков, праздник удался. Жаль, что нашей команде не удалось победить и порадовать зрителей, но вечер это точно не омрачило.

Сборная проводила в Москве четвертый матч за год и первый за четыре года в Тушине. Поддержать ее пришли 25 тысяч зрителей, и на стадионе «Динамо» это было бы аншлагом. Спартаковский же стадион побольше.

На мой личный взгляд, для буднего вечера в столице это неплохая посещаемость. Ясно, что в регионе аншлаг собрать на сборную значительно проще.

Аудитория больших мегаполисов, таких как Москва или Питер, где проходит множество городских событий, в том числе футбольных, очень избирательна. Но при этом я лично уверен, что любой официальный, а не товарищеский матч сборной России собрал бы сегодня полный стадион", — заявил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.