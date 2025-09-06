Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»

Сборная Азербайджана под его руководством потерпела 9 поражений в 11 играх, в том числе от Исландии в квалификации ЧМ-2026 — 0:5.

— Первый тайм мы хорошо оборонялись, хотя мяч больше был у соперника. Старались делать ставку на контратаки. Но нам было сложно из-за того, что соперник больше владел мячом.

— Из Исландии есть прямой рейс в Португалию?

— Не знаю.

— Вы когда-нибудь в своей карьере подавали в отставку?

— Нет.

— Думаете об отставке?

— Нет.

— В чем причина?

— У меня есть контракт.

— Команда с вами опустилась в дивизион D Лиги наций, сегодня проиграли Исландии с разгромным счетом. Вы не хотите уходить? И как вы перевариваете это? Неужели ждете, чтобы вас уволили и дали компенсацию? У вас нет уважения к себе?

— У меня есть действующий контракт. Стараюсь делать максимум здесь. С уважением отношусь к своему контракту.

— Вы сюда приезжали именитым тренером. Сегодня от этого ничего на осталось. До каких пор будете терпеть это?

— АФФА будет решать. Если АФФА захочет, то решит этот вопрос.

— Кто должен быть наказан за это поражение и как мы будем играть против Украины и Франции?

— В футболе легко обвинять тренера. Все должны быть наказаны. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, я и футболисты в следующих играх выступим лучше.

— АФФА ждет от вас отставки…

— Почему я должен подавать в отставку? Покажите тренера, который сам уходит. Если они видят, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос, — заявил главный тренер сборной Азербайджана.

«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх.