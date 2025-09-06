Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»

— Первый тайм мы хорошо оборонялись, хотя мяч больше был у соперника. Старались делать ставку на контратаки. Но нам было сложно из-за того, что соперник больше владел мячом.
— Из Исландии есть прямой рейс в Португалию?
— Не знаю.
— Вы когда-нибудь в своей карьере подавали в отставку?
— Нет.
— Думаете об отставке?
— Нет.
— В чем причина?
— У меня есть контракт.
— Команда с вами опустилась в дивизион D Лиги наций, сегодня проиграли Исландии с разгромным счетом. Вы не хотите уходить? И как вы перевариваете это? Неужели ждете, чтобы вас уволили и дали компенсацию? У вас нет уважения к себе?
— У меня есть действующий контракт. Стараюсь делать максимум здесь. С уважением отношусь к своему контракту.
— Вы сюда приезжали именитым тренером. Сегодня от этого ничего на осталось. До каких пор будете терпеть это?
— АФФА будет решать. Если АФФА захочет, то решит этот вопрос.
— Кто должен быть наказан за это поражение и как мы будем играть против Украины и Франции?
— В футболе легко обвинять тренера. Все должны быть наказаны. Виноваты и тренер, и футболисты. Надеюсь, я и футболисты в следующих играх выступим лучше.
— АФФА ждет от вас отставки…
— Почему я должен подавать в отставку? Покажите тренера, который сам уходит. Если они видят, что я делаю что-то неправильно, то должны поговорить со мной и решить этот вопрос, — заявил главный тренер сборной Азербайджана.
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх.