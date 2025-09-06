Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»

«Нормально отношусь к предложению Минспорта по лимиту. Такое уже было. Я в целом за то, чтобы рабочие места для россиян расширялись. Некоторые наши клубы могли бы больше шансов давать воспитанникам. Топ-клубы, такие как “Зенит”, “Спартак”, могли бы их побольше использовать. Судьбоносности в этом не вижу, потому что лимит не оказывает большого влияния на развитие футбола. Это не критичный фактор, на мой взгляд, он переоценен.