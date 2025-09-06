Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа










Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2



Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0



Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1



Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0



Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0



Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2



Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4



Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0



Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1



Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2


П2

Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»

«Нормально отношусь к предложению Минспорта по лимиту. Такое уже было. Я в целом за то, чтобы рабочие места для россиян расширялись. Некоторые наши клубы могли бы больше шансов давать воспитанникам. Топ-клубы, такие как “Зенит”, “Спартак”, могли бы их побольше использовать.

«Нормально отношусь к предложению Минспорта по лимиту. Такое уже было. Я в целом за то, чтобы рабочие места для россиян расширялись. Некоторые наши клубы могли бы больше шансов давать воспитанникам. Топ-клубы, такие как “Зенит”, “Спартак”, могли бы их побольше использовать. Судьбоносности в этом не вижу, потому что лимит не оказывает большого влияния на развитие футбола. Это не критичный фактор, на мой взгляд, он переоценен.

Меньше времени уделяется более важным вещам — региональным клубам, стадионам, поддержке частных инвесторов. Им можно помочь финансово или какими-то льготами.

Что касается клубов РПЛ, некоторым сейчас наверняка придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку российскими игроками. Заработают скорее агенты, чем клубы, но так всегда бывает при переменах«, — сказал экс-президент “Локомотива”.

«Дискуссий быть не может». Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат — план утвержден.