Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.64
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами

"Запоминается результат и ничего более. Мы ожидали, что матч будет тяжелым, но не настолько… Мы словно играли против соперника из топ-5 в мире. Мы совершили много ошибок, но игра забывается, главное — взяли три очка.

Источник: Sports

"Запоминается результат и ничего более. Мы ожидали, что матч будет тяжелым, но не настолько… Мы словно играли против соперника из топ-5 в мире. Мы совершили много ошибок, но игра забывается, главное — взяли три очка.

Мы плохо действовали в переходных фазах, они доставили нам массу хлопот, а мы не реализовали моменты, чтобы увеличить преимущество. Есть много причин [плохой игры] начиная от искусственного газона, погоды и заканчивая всем, что происходило на поле. У нас было много изменений в составе, многие игроки отсутствовали. Надеюсь, такое больше не случится.

Я обеспокоен тем, что впервые за долгое время мы были хуже соперника. Мы сыграли не на должном уровне, соперник превзошел нас в желании и беговой работе. Мы хотели дать отдохнуть некоторым игрокам [Модричу, Перишичу] и поберечь их, тем более на таком поле", — сказал тренер сборной Хорватии.