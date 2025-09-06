Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Сербия
П1
11.50
X
5.64
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»

— Первый тайм не понравился, очень скованно играли. Было много невынужденных потерь. Чувствовалось, что ребята волновались и ошибались там, где обычно не ошибаются.

Источник: Спортс"

Второй тайм сыграли лучше. При этом моментов у соперника было немного, но они из своих выжали почти все, а мы свои, к сожалению, не реализовали. Поэтому и счет такой. Хотя были шансы и при стандартных положениях, и с игры тоже. К сожалению, родные стены нас сковали.

Не думаю, что была недооценка соперника. Мы смотрели их матчи, видели, как они играли предыдущие четыре игры. Они неплохо сыграли во Франции, уступив лишь в финале. Природные задатки у этих ребят неплохие, они выносливые, цепкие, жилистые. Уровень обращения с мячом очень приличный. В общем, ожиданий, что мы пройдемся по сопернику катком, не было. Мы могли взять свое лучшей дисциплиной и желанием.

— Можно ли ожидать много перестановок в понедельник?

— Перестановки обязательно будут. Надеюсь, начнем игру более смело, чем сегодня, — сказал тренер молодежной сборной России.

Повторный товарищеский матч с саудовцами пройдет 8 сентября.