Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»

Второй тайм сыграли лучше. При этом моментов у соперника было немного, но они из своих выжали почти все, а мы свои, к сожалению, не реализовали. Поэтому и счет такой. Хотя были шансы и при стандартных положениях, и с игры тоже. К сожалению, родные стены нас сковали.