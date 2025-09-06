Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
11.50
X
5.64
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
25.00
X
10.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Англия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»

Накануне красно-белые объявили о трансфере Кристофера Ву из «Ренна». Также к переходу в московский клуб близок Александр Джику из «Фенербахче».

Источник: Sports

«Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был. Но хочу сказать, что Дуарте — это не спаситель Отечества. И Бабич — не спаситель Отечества. Спасителем Отечества был Видич, который пришел, сам настроил оборону “Спартака” и потом уехал в “Манчестер Юнайтед”. Я, как довольно заметный защитник нашей страны, могу сказать, что сейчас в обороне “Спартак” очень слабые защитники.

При этом «Спартак» всегда делал акцент на атаку, покупали постоянно нападающих. Но совершенно не покупать защитников… Чтобы хотя бы укрепить защиту. Каждая передача с фланга — это полгола, откровенно говоря. Да и вратаря надо, в принципе… Я вот застал Маслаченко, Кавазашвили, Прохорова, Дасаева. Черчесова не застал, но это все равно большой вратарь. И ни один сегодняшний вратарь недотягивает до этих людей. А это все к обороне относится!

И защитники точно нужны. Сейчас вот покупают кого‑то. Я не знаю этих людей. Причем я слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Надо посмотреть, как они встроятся и что из себя будут представлять. Но сам факт, что сейчас покупают защитников — это правильно. В нападении же у «Спартака» есть кому играть. Там хорошее нападение — на каждую позицию по два человека«, — сказал экс-защитник “Спартака”.