Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»

«Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был. Но хочу сказать, что Дуарте — это не спаситель Отечества. И Бабич — не спаситель Отечества. Спасителем Отечества был Видич, который пришел, сам настроил оборону “Спартака” и потом уехал в “Манчестер Юнайтед”. Я, как довольно заметный защитник нашей страны, могу сказать, что сейчас в обороне “Спартак” очень слабые защитники.
При этом «Спартак» всегда делал акцент на атаку, покупали постоянно нападающих. Но совершенно не покупать защитников… Чтобы хотя бы укрепить защиту. Каждая передача с фланга — это полгола, откровенно говоря. Да и вратаря надо, в принципе… Я вот застал Маслаченко, Кавазашвили, Прохорова, Дасаева. Черчесова не застал, но это все равно большой вратарь. И ни один сегодняшний вратарь недотягивает до этих людей. А это все к обороне относится!
И защитники точно нужны. Сейчас вот покупают кого‑то. Я не знаю этих людей. Причем я слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Надо посмотреть, как они встроятся и что из себя будут представлять. Но сам факт, что сейчас покупают защитников — это правильно. В нападении же у «Спартака» есть кому играть. Там хорошее нападение — на каждую позицию по два человека«, — сказал экс-защитник “Спартака”.