Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Латвия
:
Сербия
Все коэффициенты
П1
12.00
X
5.64
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
26.00
X
10.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Англия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
2
:
Швеция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Косово
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
5
:
Беларусь
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
0
:
Шотландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
5
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
0
:
Франция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Израиль
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
5
:
Эстония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
0
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Черногория
0
:
Чехия
2
П1
X
П2

Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»

— Почему не получились обыграть сборную Саудовской Аравии (1:2)?

— Мы серьезно относимся к каждому сопернику, не делим их на слабых и сильных. Просто сегодня не смогли показать свою игру. Было очень много брака, ошибок на своей половине поля, которые приводили к контратакам. Во втором тайме мы разыгрались. Были моменты, но не смогли их реализовать. А соперник ударил, забил — вот и весь футбол.

— Есть понимание, каков сейчас уровень нашей молодежки?

— К сожалению, еврокубков нет, но у нас сейчас такие ребята в молодежной команде, что мы могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными, потому что даже когда мы ездим на турне в Бразилию, Колумбию, мы там неплохо выглядим. Да и на взрослом уровне тоже. У нас хороший чемпионат.

— Назовите топ-3 лучших молодых игроков на данный момент.

— Здорово выглядят Кисляк, Батраков. И Глебов начал очень хорошо играть. А так у нас много перспективных ребят. Растет такое поколение ребят, которые уже играют в РПЛ, показывают себя в сборной. Уверен, скоро будут появляться и другие парни, — сказал хавбек сборной России U21 и минского «Динамо».