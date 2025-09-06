Орлов про Глушенкова: «Тренер должен оставлять ему роль без определенного задания. Так играли Марадона, Месси. Максиму до них не дотянуться, но на нашем уровне он ближе всех к такому типажу»

Да, ему нужно освобождаться от активной игры в обороне. По ситуации он бежит назад, но главное, чтобы хватало сил на атаку. Потому что в плане развития атаки Глушенков сейчас самый перспективный футболист в сборной. Игрок очень широкого диапазона. Ему надо доверять. Тренер должен ему верить и оставлять ему роль без определенного задания.