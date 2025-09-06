Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.00
П2
1.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Англия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.05
П2
3.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сан-Марино
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
43.00
X
12.50
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

«Роналду и Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами и должны идеалом для молодых футболистов». Эшковал сравнил форвардов «Аль-Насра» и «Акрона»

— Для Португалии Роналду является идолом, на которого стараются все равняться. В «Акроне» есть Дзюба, который тоже имеет лидерские качества. Как думаешь, что общего у них есть?

Источник: Спортс"

— Детально мне очень сложно ответить на данный вопрос, потому что я не находился с Роналду день ото дня, я с ним не тренировался, не жил, не находился в одной команде, но именно в плане футбола что Роналду, что Дзюба в своем возрасте показывают превосходный футбол, они являются идолами, и они должны быть именно той идеальной картинкой для молодых, подрастающих футболистов, чтобы, несмотря на любой возраст, стремиться делать результат, забивать больше и всегда добиваться максимума, — сказал защитник «Акрона».