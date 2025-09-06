Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Англия
0
:
Андорра
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
21.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
34.00
X
15.00
П2
1.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.10
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сан-Марино
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
41.00
X
12.25
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

«Роналду расстроен. Он привык выигрывать кубки, но в “Аль-Насре” их мало. Надеемся исправить ситуацию». Форвард клуба Аль-Немер о Криштиану

— Роналду привык выигрывать все, но в «Аль-Насре» с трофеями не ладится. Как он реагирует на командные неудачи?

Источник: Спортс"

— Криштиану привык выигрывать кубки, но в «Аль-Насре» их мало. Такая ситуация. Конечно, он расстроен. Остается надеяться, что в этом году нам удастся исправить ситуацию и мы вместе с Роналду поднимем трофей над головой, — сказал нападающий «Аль-Насра».