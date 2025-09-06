Ричмонд
Роналду забил в четырех матчах за сборную подряд

40-летний форвард отличился с передачи Педру Нету в матче отбора ЧМ-2026 с Арменией (3:0, первый тайм).

Источник: Спортс"

До этого Роналду забивал по голу Испании (2:2, 5:3 по пенальти), Германии (2:1) и Дании (5:2) в матчах Лиги наций. Португалия выиграла турнир прошлым летом.

Подробная статистика нападающего «Аль-Насра» — здесь.

