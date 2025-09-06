Роналду забил в четырех матчах за сборную подряд

До этого Роналду забивал по голу Испании (2:2, 5:3 по пенальти), Германии (2:1) и Дании (5:2) в матчах Лиги наций. Португалия выиграла турнир прошлым летом.
Подробная статистика нападающего «Аль-Насра»
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».