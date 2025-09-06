Лаутаро о татуировках: «Первую сделал в 14 лет в честь дедушки Нестора, мама не могла такое запретить. Есть Дева Луханская, потому что я верующий, и фраза: “То, что меня не убивает, делает сильнее”

— На моей спине также изображен большой лев, который символизирует меня, и львенок, символизирующий моих двух детей. Если у меня появятся еще дети, я же не буду набивать двадцать львов, поэтому сделал только одного. За львами — джунгли и дорога. Это значит, что я их защищаю и стараюсь направлять на правильный путь.