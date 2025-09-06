Лаутаро о татуировках: «Первую сделал в 14 лет в честь дедушки Нестора, мама не могла такое запретить. Есть Дева Луханская, потому что я верующий, и фраза: “То, что меня не убивает, делает сильнее”

— На моей спине также изображен большой лев, который символизирует меня, и львенок, символизирующий моих двух детей. Если у меня появятся еще дети, я же не буду набивать двадцать львов, поэтому сделал только одного. За львами — джунгли и дорога. Это значит, что я их защищаю и стараюсь направлять на правильный путь.
— Какая была первой?
— Нестор — имя моего дедушки, который умер, когда мне было два года (показывает на правое предплечье). Мне удалось сделать эту татуировку в 14 лет. Мать не разрешала, чтобы убедить ее, я сказал: «Мама, я хочу набить имя твоего отца в память о нем». Она не могла такое запретить!
Потом я продолжил. Все татуировки имеют значение и отражают мою семью, мою жизнь. У меня есть имена родителей — Марио и Карина — с руками в молитве. Имена моих детей, моих дедушки и бабушки, моих братьев…
У меня есть изображение Девы Луханской, потому что я очень верующий. Она всегда со мной. Потом, вот здесь сзади, у меня компас, часы и фраза, которую я повторяю и которая меня сопровождает: «То, что не убивает меня, делает сильнее».
Дата моего первого вызова в сборную Аргентины (27 марта 2018 года, поражение 1:6 от Испании) и моего первого профессионального матча за «Расинг» (1 ноября 2015 года) — внутри футбольного мяча. Все имеет смысл. Это знаковые события моей жизни или вещи, которые сопровождают меня каждый день, — сказал нападающий «Интера» и сборной Аргентины.
Лаутаро Мартинес: «Чистота — один из моих методов психотерапии. Когда я нервничаю, я пылесошу, убираю со столов, пока жена не говорит мне успокоиться. Люблю, чтобы все было идеально».
Лаутаро о детстве: «Родители остались без работы, приходилось выбирать между оплатой аренды и питанием, иногда они вообще не ели. Сейчас я могу отплатить семье и горжусь этим».