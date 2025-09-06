Орлов о Батракове: «У него нет такой жизненной силы, энергетики, как у Кругового. Парень субтильный — нужно окрепнуть физически. Посмотрите, какой мощный торс у Ямаля, как крепко стоит на ногах!»

В российском чемпионате он выделятся, а будет ли выделяться на более высоком уровне (если на него перейдет), еще неизвестно. Все-таки парень субтильный — нужно окрепнуть физически. Тот же Ямаль тоже не гренадер, но посмотрите, какой у него мощный торс, как крепко стоит на ногах!
Жаль, что у наших ребят сейчас нет возможности проверять себя на фоне таких соперников. Игра с Катаром станет более серьезным испытанием для российской сборной, чем матч с иорданцами. Те будут играть боевым составом, при полном стадионе — будет непросто", — сказал спортивный комментатор.