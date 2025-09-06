Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

Орлов о Батракове: «У него нет такой жизненной силы, энергетики, как у Кругового. Парень субтильный — нужно окрепнуть физически. Посмотрите, какой мощный торс у Ямаля, как крепко стоит на ногах!»

"Чем подкупает Круговой — он мощный, энергичный, каким и должен быть футболист. Сравните с тем же Батраковым — у того нет такой жизненной силы, энергетики. А хотелось бы.

Источник: Спортс"

В российском чемпионате он выделятся, а будет ли выделяться на более высоком уровне (если на него перейдет), еще неизвестно. Все-таки парень субтильный — нужно окрепнуть физически. Тот же Ямаль тоже не гренадер, но посмотрите, какой у него мощный торс, как крепко стоит на ногах!

Жаль, что у наших ребят сейчас нет возможности проверять себя на фоне таких соперников. Игра с Катаром станет более серьезным испытанием для российской сборной, чем матч с иорданцами. Те будут играть боевым составом, при полном стадионе — будет непросто", — сказал спортивный комментатор.