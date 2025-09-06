«7 000 человек хотели меня убить, когда я объявил о непродлении контракта с Де Росси. Я был под охраной 4 месяца». Экс-гендиректор «Ромы» Фьенга о расставании с капитаном в 2019-м

Это были два-три года огромного давления, но я просто делал свою работу так, как умею. Когда срок действия моих полномочий закончился, один из моих помощников позвонил и сказал, что делегация Curva Sud, то есть лидеры тех 7000 человек, которые хотели меня убить, хочет подарить мне подарок. Мне вручили эмблему «Ромы» с запиской, в которой меня благодарили и извинялись. Они написали, что, возможно, не соглашались с некоторыми моими решениями, но поняли, что я сделал, и уважают меня.