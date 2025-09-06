Нагельсманн не боится увольнения из Германии: «Мне хватает ума понять, что пишут СМИ, даже если я этого не читаю. Я не изменю свои принципы, иначе тренировал бы не сборную, а журналистов»

О том, не боится ли потерять работу в случае поражения завтра.
«Нет. Бояться ничего не стоит. У меня по-прежнему хватает смелости хотеть выигрывать каждый матч, и завтра мы тоже сделаем все возможное. Команда важнее меня. Я не боюсь. Завтра мы справимся лучше».
О критике в СМИ.
"Все подряд я не читаю. Я бы сказал, что мне хватает ума понять, что пишут в медиа, даже если сам этого не читаю. Я отношусь к этому спокойно. Когда все идет хорошо — все идет хорошо. Мы сыграли плохо и провели неудачный матч. Тогда нужно принять критику, но я не собираюсь все менять.
Я отстаиваю определенные принципы и не могу их изменить. В противном случае я был бы не тренером сборной, а тренером команды журналистов", — сказал главный тренер сборной Германии.