Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

Нагельсманн не боится увольнения из Германии: «Мне хватает ума понять, что пишут СМИ, даже если я этого не читаю. Я не изменю свои принципы, иначе тренировал бы не сборную, а журналистов»

В четверг немцы уступили Словакии в матче отбора ЧМ-2026 (0:2). Завтра сборная Германии примет команду Северной Ирландии.

Источник: Спортс"

О том, не боится ли потерять работу в случае поражения завтра.

«Нет. Бояться ничего не стоит. У меня по-прежнему хватает смелости хотеть выигрывать каждый матч, и завтра мы тоже сделаем все возможное. Команда важнее меня. Я не боюсь. Завтра мы справимся лучше».

О критике в СМИ.

"Все подряд я не читаю. Я бы сказал, что мне хватает ума понять, что пишут в медиа, даже если сам этого не читаю. Я отношусь к этому спокойно. Когда все идет хорошо — все идет хорошо. Мы сыграли плохо и провели неудачный матч. Тогда нужно принять критику, но я не собираюсь все менять.

Я отстаиваю определенные принципы и не могу их изменить. В противном случае я был бы не тренером сборной, а тренером команды журналистов", — сказал главный тренер сборной Германии.