Пальцев отказался комментировать уровень Медиалиги после ничьей с ФК «10». Ранее защитник критиковал медиафутбол

— Ты резко высказывался о Медиалиге. После игр с ФК «10» твое отношение изменилось?
— Без комментариев.
— Можешь кого-то выделить из игроков ФК «10»?
— Вратарь, который во втором тайме потащил. Голкипер, который был в первом, тоже неплохо играл.
— Как тебе дебют за новую команду?
— Не мне оценивать, — сказал защитник «Краснодара» в интервью корреспонденту Спортса«» Михаилу Полынцову.
Пальцев дебютировал за «Краснодар» в игре против ФК «10» из WINLINE Медиалиги. Чемпион России сыграл вничью с медиакомандой, сравняв счет с пенальти на 90-й минуте (2:2).