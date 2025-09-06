Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

Пальцев отказался комментировать уровень Медиалиги после ничьей с ФК «10». Ранее защитник критиковал медиафутбол

Напомним, Пальцев раскритиковал медиафутбол: «Зачем он нужен, не понимаю. Дворовые правила, аут Азамата, красный мяч. Мне это шоу не нравится».

Источник: Спортс"

— Ты резко высказывался о Медиалиге. После игр с ФК «10» твое отношение изменилось?

— Без комментариев.

— Можешь кого-то выделить из игроков ФК «10»?

— Вратарь, который во втором тайме потащил. Голкипер, который был в первом, тоже неплохо играл.

— Как тебе дебют за новую команду?

— Не мне оценивать, — сказал защитник «Краснодара» в интервью корреспонденту Спортса«» Михаилу Полынцову.

Пальцев дебютировал за «Краснодар» в игре против ФК «10» из WINLINE Медиалиги. Чемпион России сыграл вничью с медиакомандой, сравняв счет с пенальти на 90-й минуте (2:2).