Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

«ПСЖ» потребовал от FFF ввести протокол взаимодействия между врачами сборной и клуба на фоне травм Дембеле и Дуэ и припомнил прошлые случаи: «Выражаем глубокую озабоченность»

Сегодня стало известно, что Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили травмы в матче Франции против Украины в квалификации ЧМ-2026, а парижане уведомляли футбольные власти страны о рисках.

Источник: Спортс"

L"Equipe удалось ознакомиться с письмом от 4 сентября, направленным руководству Федерации футбола Франции.

«Сегодня мы вынуждены выразить нашу глубокую озабоченность и недовольство по поводу сохранения здоровья наших игроков во время их вызовов в национальную команду», — говорится в документе.

На двух страницах парижане приводят примеры футболистов, получивших повреждения в сборной, и выражают сожаление по поводу отсутствия предварительных консультаций с клубом.

Приводится «тяжелая история» взаимодействия «ПСЖ» со сборной: «В июне 2025 года Усман Дембеле получил стрессовую травму всего через четыре дня после финала Лиги чемпионов. Брэдли Барколя в тот же период сообщил о боли в колене, но никаких обсуждений не было инициировано. В сентябре 2024 года Уоррен Заир-Эмери получил мышечную травму — вновь без какой-либо информации, переданной клубу».

Перечислив все эти претензии, «ПСЖ» в итоге предлагает FFF решение, требуя «немедленного введения формализованного протокола медицинской коммуникации, гарантирующего систематический, документированный и взаимный обмен информацией между медицинскими службами клуба и сборной; соблюдения принципа особой предосторожности при вызове и использовании игроков», особенно когда они выходят после серии матчей или уже имеют какие-то проблемы.