«ПСЖ» потребовал от FFF ввести протокол взаимодействия между врачами сборной и клуба на фоне травм Дембеле и Дуэ и припомнил прошлые случаи: «Выражаем глубокую озабоченность»

Приводится «тяжелая история» взаимодействия «ПСЖ» со сборной: «В июне 2025 года Усман Дембеле получил стрессовую травму всего через четыре дня после финала Лиги чемпионов. Брэдли Барколя в тот же период сообщил о боли в колене, но никаких обсуждений не было инициировано. В сентябре 2024 года Уоррен Заир-Эмери получил мышечную травму — вновь без какой-либо информации, переданной клубу».