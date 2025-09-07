Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

Орлов о Жерсоне: «Он устал, перенасытился игрой, переел. Ему надо отдохнуть, пока можно без него обойтись. Анчелотти сказал ему: “Я буду за тобой следить”. Он потенциальный игрок сборной Бразилии»

«Он устал, перенасытился игрой, переел. Он сам говорит: столько матчей за сезон не сыграл никто. Ему надо дать отдохнуть, и, думаю, в “Зените” это понимают. Пока можно и без него обойтись.

Источник: Спортс"

У него должен голод появиться. Когда Жерсон улетал, Анчелотти сказал ему: «Я буду за тобой следить». Он тоже потенциальный игрок сборной Бразилии", — сказал спортивный комментатор.