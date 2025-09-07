У него должен голод появиться. Когда Жерсон улетал, Анчелотти сказал ему: «Я буду за тобой следить». Он тоже потенциальный игрок сборной Бразилии", — сказал спортивный комментатор.
Орлов о Жерсоне: «Он устал, перенасытился игрой, переел. Ему надо отдохнуть, пока можно без него обойтись. Анчелотти сказал ему: “Я буду за тобой следить”. Он потенциальный игрок сборной Бразилии»
«Он устал, перенасытился игрой, переел. Он сам говорит: столько матчей за сезон не сыграл никто. Ему надо дать отдохнуть, и, думаю, в “Зените” это понимают. Пока можно и без него обойтись.