Леонид Слуцкий: «Коммуникация с игроками — это как лего. Ежедневный кропотливый процесс, все много раз разрушается и собирается обратно»

Это как собирать лего. Ты можешь собирать, собирать, собирать, тебе кажется, что получается. Потом в конце ты увидел, что какую-то детальку 3 часа назад ты поставил не так, и у тебя все пошло не в том направлении. Надо все заново разбирать и заново собирать.