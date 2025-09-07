Клопп посетил концерт Эда Ширана и сделал фото с певцом: «Вот это шоу! Легенда!»

"В прошлом году мы встречались в моем мире футбола, в этом — в твоем мире музыки. Давай поддерживать этот ритм ежегодных встреч, Эд.
Вот это вечер, вот это шоу! Легенда!" — написал Клопп.
Фото: instagram.com/kloppo.
Бывший главный тренер «Ливерпуля», сейчас работающий в системе Red Bull, побывал на выступлении британского певца в Дюссельдорфе и сделал с ним совместную фотографию.
"В прошлом году мы встречались в моем мире футбола, в этом — в твоем мире музыки. Давай поддерживать этот ритм ежегодных встреч, Эд.
Вот это вечер, вот это шоу! Легенда!" — написал Клопп.
Фото: instagram.com/kloppo.