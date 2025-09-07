Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

Клопп посетил концерт Эда Ширана и сделал фото с певцом: «Вот это шоу! Легенда!»

Бывший главный тренер «Ливерпуля», сейчас работающий в системе Red Bull, побывал на выступлении британского певца в Дюссельдорфе и сделал с ним совместную фотографию.

Источник: Спортс"

"В прошлом году мы встречались в моем мире футбола, в этом — в твоем мире музыки. Давай поддерживать этот ритм ежегодных встреч, Эд.

Вот это вечер, вот это шоу! Легенда!" — написал Клопп.

Фото: instagram.com/kloppo.