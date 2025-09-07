Головин о Батракове и Кисляке: «Качественные игроки, очень талантливые. Большой объем работы, много желания»

100% — они очень талантливые. Большой объем работы, много желания. Стараемся помогать им«, — сказал полузащитник “Монако” и сборной России.
Сегодня Россия сыграет в гостях с национальной командой Катара.
"Батраков и Кисляк — качественные игроки. Кисляк — хороший футболист, Батракова помню по прошлому сбору.
100% — они очень талантливые. Большой объем работы, много желания. Стараемся помогать им«, — сказал полузащитник “Монако” и сборной России.
Сегодня Россия сыграет в гостях с национальной командой Катара.