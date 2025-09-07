Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Грузия
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.84
П2
9.50
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.60
П2
5.30
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.20
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.20
П2
3.45
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.30
П2
4.60
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.16
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2

Гасилин о Карпине: «Хочется, чтобы тренер сборной был свежий. Я больше против совмещения, чем за»

— Вам не кажется, что настроение «Динамо» переносится на сборную?

Источник: Спортс"

— Я бы не стал это связывать. Просто одно на другое наложилось, и нам всем кажется, что это так, мы стараемся это как‑то притянуть. Я бы не связывал две ситуации.

Хочу пожелать сил Валерию Георгиевичу, потому что ему очень трудно. Я не знаю, сколько у него есть внутреннего ресурса… В команде мысли не самые положительные, потом надо переключиться на сборную, где все смотрят на тебя. Это очень тяжело.

Я не думаю, что нам надо все это связывать. Просто это стечение обстоятельств, но все‑таки хочется, чтобы тренер национальной сборной был свежий. Я больше против совмещения, чем за, — сказал бывший нападающий «Зенита».