«Гаттузо придал Италии твердость духа — то, чего не хватало». Мойзе Кин после 5:0 с Эстонией

"Что привнес Гаттузо? Тренер придал нам твердость духа — то, чего нам не хватало. Он привнес то, чего у нас не было.
Будем надеяться, что продолжим в том же духе", — сказал форвард сборной Италии в эфире Rai Sport.
В дебютном матче тренера «скуадра адзурра» разгромила в пятницу Эстонию (5:0) в отборе ЧМ-2026.
"Что привнес Гаттузо? Тренер придал нам твердость духа — то, чего нам не хватало. Он привнес то, чего у нас не было.
Будем надеяться, что продолжим в том же духе", — сказал форвард сборной Италии в эфире Rai Sport.