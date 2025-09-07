Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Грузия
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.84
П2
9.50
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.60
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.20
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.32
П2
4.70
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.16
П2
4.20
Футбол. Товарищеские матчи
18:15
Катар
:
Россия
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
37.00
X
13.25
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Северная Македония
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.07
X
18.00
П2
68.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2

«Гаттузо придал Италии твердость духа — то, чего не хватало». Мойзе Кин после 5:0 с Эстонией

В дебютном матче тренера «скуадра адзурра» разгромила в пятницу Эстонию (5:0) в отборе ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

"Что привнес Гаттузо? Тренер придал нам твердость духа — то, чего нам не хватало. Он привнес то, чего у нас не было.

Будем надеяться, что продолжим в том же духе", — сказал форвард сборной Италии в эфире Rai Sport.