Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Грузия
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.84
П2
9.50
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.60
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.20
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.20
П2
3.65
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.32
П2
4.70
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.16
П2
4.20
Футбол. Товарищеские матчи
18:15
Катар
:
Россия
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
37.00
X
13.25
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Северная Македония
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.07
X
18.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
0
:
Португалия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Андорра
0
П1
X
П2

Адамов о статусе запасного в сборной: «Даже если просто тренируешься с лучшими игроками страны — это большая честь и мотивация. Хочется показать себя с лучшей стороны»

— Для вас был неожиданным вызов в сборную с учетом того, что вы меньше месяца назад вытеснили из основы «Зенита» Латышонка и стали регулярно играть в чемпионате России?

Источник: Спортс"

— Нет, я всегда жду вызов. Другое дело, что от меня тут ничего не зависит — решение принимает тренерский штаб сборной. Получилось так, что сейчас меня вызвали, чему я очень рад.

— Еще в начале недели тренер вратарей сборной Кафанов анонсировал, что играть будут Максименко, который в итоге вышел на поле в матче с Иорданией, и Сафонов, которого планируют выпустить в основе в Катаре. Какова мотивация ехать в национальную команду, зная, что сыграть сможете только в случае каких-то экстренных обстоятельств?

— Наше дело не только на игры выходить, но и тренироваться. Мы все-таки приехали в сборную. Это в любом случае большая честь и мотивация — даже если ты просто тренируешься в ней вместе с лучшими игроками страны. И хочется показать себя тренерскому штабу с лучшей стороны.

Но, разумеется, каждый ждет свой шанс, чтобы выйти на поле и уже проявить себя непосредственно в матче. Однако здесь уже решать тренерам, кого выпускать, — сказал вратарь «Зенита».