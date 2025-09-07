«Роналду плохо повел себя с сотрудником “Спортинга”, и мы его наказали. В его реакции проявился чемпионский дух». Экс-ассистент тренера клуба о молодом Криштиану

«Был один непростой случай. Типично детское поведение — он плохо отнесся к сотруднику “Спортинга”, и мы его наказали. Нам предстояло сыграть с “Маритиму”, и мы ехали на Мадейру.
В течение недели я разговаривал с его матерью, и знаете, к чему они готовились? Друзья, родственники — целый фан-клуб собирался, чтобы посмотреть эту игру. А мы решили его наказать и не взяли с собой на выезд.
Порадовала его реакция на неблагоприятную ситуацию, и в этом проявился его чемпионский дух. Ему это не понравилось, пару-тройку недель он был раздражен, но он упорно трудился каждый день, продолжал тренироваться и играть.
Позже его вернули в состав, и он играл нормально. Если наказание не причиняет боль, то это не наказание. В данном случае наказание подействовало.
Эта история примечательна тем, что это был сложный момент в его карьере, и он все еще помнит об этом как о важном факторе своего становления«, — сказал Леонел Понтес, ныне директор “Шанхай Шэньхуа”, в интервью Sabado.