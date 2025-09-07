Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Грузия
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.79
П2
9.00
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.63
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.20
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.17
П2
3.65
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.32
П2
4.70
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.16
П2
4.15
Футбол. Товарищеские матчи
18:15
Катар
:
Россия
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.55
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
36.00
X
12.75
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Северная Македония
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.25
П2
47.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2

«Роналду плохо повел себя с сотрудником “Спортинга”, и мы его наказали. В его реакции проявился чемпионский дух». Экс-ассистент тренера клуба о молодом Криштиану

Форвард «Аль-Насра» выступал за лиссабонский клуб до перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2003 году.

«Был один непростой случай. Типично детское поведение — он плохо отнесся к сотруднику “Спортинга”, и мы его наказали. Нам предстояло сыграть с “Маритиму”, и мы ехали на Мадейру.

В течение недели я разговаривал с его матерью, и знаете, к чему они готовились? Друзья, родственники — целый фан-клуб собирался, чтобы посмотреть эту игру. А мы решили его наказать и не взяли с собой на выезд.

Порадовала его реакция на неблагоприятную ситуацию, и в этом проявился его чемпионский дух. Ему это не понравилось, пару-тройку недель он был раздражен, но он упорно трудился каждый день, продолжал тренироваться и играть.

Позже его вернули в состав, и он играл нормально. Если наказание не причиняет боль, то это не наказание. В данном случае наказание подействовало.

Эта история примечательна тем, что это был сложный момент в его карьере, и он все еще помнит об этом как о важном факторе своего становления«, — сказал Леонел Понтес, ныне директор “Шанхай Шэньхуа”, в интервью Sabado.