Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Грузия
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.79
П2
8.50
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.63
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.20
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.17
П2
3.65
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.32
П2
4.70
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.16
П2
4.15
Футбол. Товарищеские матчи
18:15
Катар
:
Россия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.60
П2
1.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
33.00
X
12.75
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Северная Македония
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.08
X
14.50
П2
47.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Кипр
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сан-Марино
0
:
Босния и Герцеговина
6
П1
X
П2

Дивеев о погоде в Катаре: «Очень душно и влажно. У кого‑то “вспотел” паспорт, у кого‑то эмблемы начали выделять воду»

Сегодня сборная России проведет гостевой товарищеский матч со сборной арабской страны. Согласно прогнозам, к началу игры воздух прогреется до 36 градусов.

Источник: Sports

"По первым ощущения, как только вышли из аэропорта, здесь очень душно и влажно.

У кого‑то «вспотел» паспорт, у кого‑то эмблемы [на форме] начали выделять воду", — сказал защитник сборной России и ЦСКА.