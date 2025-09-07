Ричмонд
Роналду о заплакавшем болельщике из Армении перед матчем: «Я завел нового друга. Благодарен за любовь и поддержку»

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» сделал дубль в матче отборочного турнира к ЧМ-2026 против Армении (5:0) в Ереване.

Источник: Спортс"

На игру Роналду выводил юный болельщик со слуховым аппаратом. Мальчик с восхищением смотрел на португальца, несколько раз оборачивался к нему, когда команды стояли во время исполнения гимнов, и в какой-то момент он заплакал от переполнивших его эмоций. Футболист подбадривал мальчика улыбкой, показывал ему большой палец и потом обнял его.

«Вчера я завел нового друга ?. Благодарен за любовь и поддержку каждый день. И надеюсь, что каждый сможет следовать за своими мечтами!» — написал Криштиану и опубликовал видео с мальчиком.

Изображение: и кадр из трансляции Okko.

«Слезы счастья». Вот сколько эмоция Роналду дает детям, просто стоя рядом.

Криштиану-мания в Ереване. Роналду ответил дублем ?