Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Северная Македония
3
:
Лихтенштейн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.00
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.50
П2
1.78
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
6.19
X
4.60
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Польша
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.55
П2
7.34
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
3
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Енисей
0
П1
X
П2

Глушаков о словах Дзюбы про приглашение в «Спартак»: «Меня тоже. И Мостового тренером! Пока Глушакова не вернут, чемпионство будет выиграть сложно»

— Дзюба сказал: «Если бы “Спартак” хотел чего-то добиться, пригласили бы меня».

Источник: Спортс"

— Меня тоже. И Мостового тренером!

— Чтобы «Спартак» стал чемпионом нужны: Мостовой, Глушаков и Дзюба?

— Не знаю, как все остальные, но пока Глушакова не вернут, то чемпионство будет выиграть сложно. Кто-то уже начинает прикалываться и говорит, что «Спартак» начинает становиться проклятым как «Динамо». Из-за того, что кого-то убрали в «Динамо», а «Спартак» убрал Глушакова. И пока не вернут Глушакова, чемпионство не получится выиграть. Но это так, все шутки, — сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака».