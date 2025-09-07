Глушаков о словах Дзюбы про приглашение в «Спартак»: «Меня тоже. И Мостового тренером! Пока Глушакова не вернут, чемпионство будет выиграть сложно»

— Не знаю, как все остальные, но пока Глушакова не вернут, то чемпионство будет выиграть сложно. Кто-то уже начинает прикалываться и говорит, что «Спартак» начинает становиться проклятым как «Динамо». Из-за того, что кого-то убрали в «Динамо», а «Спартак» убрал Глушакова. И пока не вернут Глушакова, чемпионство не получится выиграть. Но это так, все шутки, — сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака».