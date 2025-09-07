Ричмонд
Карпин про гол Катара: «Конкретно расстроил. Была ненужная потеря у Сильянова, Осипенко недоиграл эпизод. И еще была пара опасных выпадов у них»

Команда тренера Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). Спортс" вел текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Спортс"

— Так хорошо получилось потому, что состав был сильнейший?

— Наверное, да. Не знаю.

— Как в игре по температуре было?

— С кондиционерами было более чем комфортно.

— Пропущенный гол не расстроил?

— Конкретно гол расстроил. Была ненужная потеря у Сильянова, Осипенко недоиграл эпизод. И еще была пара опасных выпадов у Катара. Это расстроило.

— Если не считать матч с Сербией, где играли почти всю игру в большинстве, игра с Катаром была лучшей?

— Учитывая силу соперника, возможно, да. Мне еще понравился матч с Нигерией (1:1). Должны были побеждать, если бы не пропустили дурацкий гол, — сказал главный тренер сборной России и «Динамо» Карпин.

Россия разнесла Катар. Головин вернулся с голом, Кисляк с Батраковым шикарны и в сборной.