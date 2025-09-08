Кисляк не видел матч с Катаром в 2011-м: «Я в шесть лет телевизор не смотрел, в майке Аршавина из “Арсенала” бегал во дворе в каждый день»

— Матвей, с победой! Получил удовольствие от игры?
— Да, конечно. Пришло много наших болельщиков. Игра складывалась в нашу пользу, поэтому получил большое удовольствие.
— Что скажешь про партнеров?
— Первый раз сыграл с Миранчуком, Головиным. Не всегда им удается приехать в сборную, поэтому было очень приятно с ними сыграть. Не был с ними лично знаком, и первый раз находясь в расположении сборной удалось сразу с ними сыграть. Это приятно.
— Первый гол за сборную забит. Какая следующая цель?
— Какой-то конкретной цели нет. Хочется проводить каждый матч на определенном уровне, показывать хорошую игру, выполнять установку тренера и радовать болельщиков.
— Гол — это армейская заготовка?
— Мы с Круговым уже обсудили. Он сказал, что если бы не он, то гола бы не было. Так что, у нас уже нарабатывается связка. В клубе в последней игре я забил с его передачи, правда там гол отменили, а сегодня — нет.
— Ты сегодня получил приз лучшему игроку. Какие ощущения?
— Очень приятно, что болельщики выбрали меня. Спасибо большое тем, кто голосовал за меня.
— Что скажешь про поле и погоду?
— Поле замечательное, честно говоря. Лучшее из тех, на которых я играл в своей жизни. Лучшее поле.
Погода тяжеловата, но благодаря современному и хорошо оборудованному стадиону было достаточно прохладно. 26−25 градусов. Единственное, душновато — влажность большая, тяжеловато дышать.
— В 2011 году сборная России здесь же играла с Катаром. Смотрел этот матч?
— Нет конечно, мне было шесть лет. Я в шесть лет телевизор не смотрел, бегал во дворе в каждый день в майке Аршавина. Одна из первых моих маек — Аршавина в «Арсенале», 23-й номер.
— Около 600 болельщиков на секторе сборной России. Насколько приятно получить такую поддержку так далеко от дома?
— Это было неожиданно — увидеть в Катаре так много наших болельщиков. Их было очень хорошо слышно, поэтому спасибо им большое за то, что потратили свое время и приехали. Может быть, даже специально, — сказал Кисляк.
