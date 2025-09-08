Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
2
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
5
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
3
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Енисей
0
П1
X
П2

Кисляк не видел матч с Катаром в 2011-м: «Я в шесть лет телевизор не смотрел, в майке Аршавина из “Арсенала” бегал во дворе в каждый день»

Команда тренера Валерия Карпина в гостях разгромила Катар в BetBoom товарищеском матче (4:1). 20-летний полузащитник ЦСКА впервые забил гол в составе сборной России.

Источник: Спортс"

— Матвей, с победой! Получил удовольствие от игры?

— Да, конечно. Пришло много наших болельщиков. Игра складывалась в нашу пользу, поэтому получил большое удовольствие.

— Что скажешь про партнеров?

— Первый раз сыграл с Миранчуком, Головиным. Не всегда им удается приехать в сборную, поэтому было очень приятно с ними сыграть. Не был с ними лично знаком, и первый раз находясь в расположении сборной удалось сразу с ними сыграть. Это приятно.

— Первый гол за сборную забит. Какая следующая цель?

— Какой-то конкретной цели нет. Хочется проводить каждый матч на определенном уровне, показывать хорошую игру, выполнять установку тренера и радовать болельщиков.

— Гол — это армейская заготовка?

— Мы с Круговым уже обсудили. Он сказал, что если бы не он, то гола бы не было. Так что, у нас уже нарабатывается связка. В клубе в последней игре я забил с его передачи, правда там гол отменили, а сегодня — нет.

— Ты сегодня получил приз лучшему игроку. Какие ощущения?

— Очень приятно, что болельщики выбрали меня. Спасибо большое тем, кто голосовал за меня.

— Что скажешь про поле и погоду?

— Поле замечательное, честно говоря. Лучшее из тех, на которых я играл в своей жизни. Лучшее поле.

Погода тяжеловата, но благодаря современному и хорошо оборудованному стадиону было достаточно прохладно. 26−25 градусов. Единственное, душновато — влажность большая, тяжеловато дышать.

— В 2011 году сборная России здесь же играла с Катаром. Смотрел этот матч?

— Нет конечно, мне было шесть лет. Я в шесть лет телевизор не смотрел, бегал во дворе в каждый день в майке Аршавина. Одна из первых моих маек — Аршавина в «Арсенале», 23-й номер.

— Около 600 болельщиков на секторе сборной России. Насколько приятно получить такую поддержку так далеко от дома?

— Это было неожиданно — увидеть в Катаре так много наших болельщиков. Их было очень хорошо слышно, поэтому спасибо им большое за то, что потратили свое время и приехали. Может быть, даже специально, — сказал Кисляк.

Кисляк впервые забил за сборную в 20 — он в топе самых юных. А кто выше?

Россия разнесла Катар. Головин вернулся с голом, Кисляк с Батраковым шикарны и в сборной.