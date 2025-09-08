Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
2
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
5
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
3
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Енисей
0
П1
X
П2

Газзаев о 4:1: «Безоговорочная победа сборной России, на классе. Катар весь матч оборонялся, мы же комбинировали. В каждой позиции российский футболист был сильнее соперника»

— Безоговорочная победа сборной России. Исключительно на классе. Катар весь матч оборонялся. Мы же комбинировали, понравился хороший контроль мяча. Полное преимущество нашей сборной. В каждой позиции российский футболист был сильнее соперника.

Источник: Спортс"

— Безоговорочная победа сборной России. Исключительно на классе. Катар весь матч оборонялся. Мы же комбинировали, понравился хороший контроль мяча. Полное преимущество нашей сборной. В каждой позиции российский футболист был сильнее соперника. Буквально в каждой. Отсюда такое тотальное превосходство. — А ведь после ничьей с Иорданией (0:0) некоторые эксперты опасались, что матч в Катаре сложится для нас не слишком удачно.

— Ну какие еще опасения? Вы же видели разницу в классе? Все стало ясно почти сразу. Катар совсем не убедил. В тактике и индивидуальном мастерстве наша команда явно превзошла хозяев. Почти весь матч прошел на половине поля Катара.

— А нужны ли России тогда такие соперники?

— В нынешней ситуации нам любые соперники нужны. Мы же находимся в изоляции, а играть надо. Так что каждый матч — это определенный полезный опыт. Можно отрабатывать тактическую схему, командные взаимодействия. Это очень важно!

— Лучший игрок в составе сборной России?

— По такой игре сложно кого-то выделить. Никто не выпал. Просто я считаю, что этот состав, наверное, оптимальный. А стабильность состава — это стабильность результата. Есть еще Мостовой, Воробьев, Глушенков. Вот вам и крепкая обойма. Не стоит больше экспериментировать. Просматривать по 30−40 человек.

Приятно, что у нас появились молодые перспективные исполнители. Батраков, Кисляк, Глебов, который, увы, травмировался. У сборной есть будущее! А ведь есть еще Головин, Алексей Миранчук. Сразу видно, что мастера. Вот вам и сплав молодости и опыта, — сказал бывший главный тренер ЦСКА.