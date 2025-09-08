Газзаев о 4:1: «Безоговорочная победа сборной России, на классе. Катар весь матч оборонялся, мы же комбинировали. В каждой позиции российский футболист был сильнее соперника»

— Безоговорочная победа сборной России. Исключительно на классе. Катар весь матч оборонялся. Мы же комбинировали, понравился хороший контроль мяча. Полное преимущество нашей сборной. В каждой позиции российский футболист был сильнее соперника. Буквально в каждой. Отсюда такое тотальное превосходство. — А ведь после ничьей с Иорданией (0:0) некоторые эксперты опасались, что матч в Катаре сложится для нас не слишком удачно.