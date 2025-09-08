Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
2
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
5
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
3
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Енисей
0
П1
X
П2

Де ла Фуэнте о 6:0 с Турцией: «Горжусь сборной Испании. Мерино — топ, гений, один из лучших в мире на своей позиции»

Испания крупно обыграла Турцию (6:0) в гостях в 6-м туре квалификации ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

— Вы говорите с тренером, который гордится футболистами, национальной сборной и тем, как мы представляем свою страну. Команда продолжает и продолжает расти и прибавлять. И я первый, кто удивлен.

— Что вы говорили игрокам в перерыве?

— Это команда, с которой нужно говорить очень мало — они быстро все понимают. Мы не хотели совершать те же ошибки, что и в четверг с Болгарией.

Это поколение футболистов, которое не устает работать и совершенствоваться. Сегодня мы уже думаем, что нужно сделать, чтобы в следующих матчах стать немного лучше.

— Расскажите о травме Нико Уильямса.

— Мне очень жаль, кажется, у него дискомфорт в отводящей мышце бедра. Посмотрим. Возможно, мышечная проблема.

— Родри носил капитанскую повязку, хотя Мората был на поле.

— В этой команде очень щедрые футболисты. Это было решение Альваро — он пример для нас, горжусь иметь такого капитана в команде. Такое решение делает ему часть, я рад этому.

— Мерино сделал хет-трик!

— У нас есть фантастические игроки, и он — еще один пример футболиста, который многое делает правильно, который является гением, топом мирового уровня, но иногда не пользуется признанием в Испании. Микель — один из лучших в мире на своей позиции.

У нас хорошие ребята, которые скромны и хотят продолжать расти, — сказал де ла Фуэнте в интервью Teledeporte.