Колосков после 4:1 с Катаром: «В таком составе Россия способна бороться за попадание на чемпионаты мира и Европы»

"Наша команда конкурентноспособна в том составе, в котором играла. Вышедшие на замену футболисты тоже являются частью обоймы.
В таком составе мы способны бороться за попадание на чемпионаты мира и чемпионаты Европы", — сказал почетный президент РФС.
Команда Валерия Карпина разгромила сборную Катара в BetBoom товарищеском матче (4:1).
