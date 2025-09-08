Гарсия о дубле де Брюйне Казахстану: «Бельгии повезло, что мы все еще можем восхищаться его талантом. Великолепный игрок, настоящий лидер и мотиватор»

Я бы хотел отметить игру де Брюйне (на счету хавбека дубль и ассист в этой игре — Спортс«). Нам повезло, что мы все еще видим его как в его клубе, так и в сборной, и можем восхищаться его талантом. Он великолепный игрок, настоящий лидер и прежде всего мотиватор. В Италии об этом говорят “fuoriclasse” — высший класс.
Что касается игры де Кетеларе, то он оправдал ожидания: техника, мощь и выносливость в единоборствах. Единственный недостаток — отсутствие забитых голов, но это не умаляет его игры. Именно поэтому я оставил его до конца: хотел придать ему уверенности. Неважно, кто забьет", — сказал тренер сборной Бельгии.