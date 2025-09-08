Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
2
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
5
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
3
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Енисей
0
П1
X
П2

Гарсия о дубле де Брюйне Казахстану: «Бельгии повезло, что мы все еще можем восхищаться его талантом. Великолепный игрок, настоящий лидер и мотиватор»

"Нельзя сказать, что было легко — мы сделали этот матч легким благодаря своему настрою. Результаты на самом деле идеальные: ни одной дисквалификации, ни одной травмы, два матча без пропущенных голов.

Источник: Спортс"

Я бы хотел отметить игру де Брюйне (на счету хавбека дубль и ассист в этой игре — Спортс«). Нам повезло, что мы все еще видим его как в его клубе, так и в сборной, и можем восхищаться его талантом. Он великолепный игрок, настоящий лидер и прежде всего мотиватор. В Италии об этом говорят “fuoriclasse” — высший класс.

Что касается игры де Кетеларе, то он оправдал ожидания: техника, мощь и выносливость в единоборствах. Единственный недостаток — отсутствие забитых голов, но это не умаляет его игры. Именно поэтому я оставил его до конца: хотел придать ему уверенности. Неважно, кто забьет", — сказал тренер сборной Бельгии.