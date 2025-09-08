Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.59
П2
5.60
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.42
П2
9.00
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.89
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
2
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
5
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
2
:
Волга
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
3
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Енисей
0
П1
X
П2

«Зенит» может сыграть с «Овьедо» в октябре во время паузы на матчи сборных

«Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Овьедо».

Источник: Спортс"

Игра пройдет 11 или 12 октября, во время паузы на матчи сборных. В настоящее время стороны согласовывают точную дату и место проведения матча.

После 3 туров «Овьедо» занимает в Ла Лиге 15-е место. «Зенит» идет 5-м в Мир РПЛ после 7 игр.