«Зенит» может сыграть с «Овьедо» в октябре во время паузы на матчи сборных

Игра пройдет 11 или 12 октября, во время паузы на матчи сборных. В настоящее время стороны согласовывают точную дату и место проведения матча.
После 3 туров «Овьедо» занимает в Ла Лиге 15-е место. «Зенит» идет 5-м в Мир РПЛ после 7 игр.
«Зенит» планирует провести товарищеский матч с «Овьедо».
