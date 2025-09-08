Команде нужен новый Чорлука — игрок, способный командовать оборонительной линией. Сейчас «Локомотив» теряет очки, пропуская голы в концовках матчей, чего, конечно, не следует делать в борьбе за чемпионство«, — сказал экс‑футболист “Локомотива”.
«Локомотиву» нужен новый центральный защитник. Да, Морозов прибавил, но зато к легионерам Ньямси и Монтесу есть вопросы. Тем более Ньямси уже сел в запас.