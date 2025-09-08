Романцев против обязательных рукопожатий с арбитрами: «Тренеру подобная процедура не всегда приятна — прошлые обиды за проколы рефери долго остаются незаживающей раной»

Что касается послематчевых рукопожатий, то, на мой взгляд, это будет уже перебор. Почему? Да вы в своем вопросе на него сами и ответили. У нас же редкий матч обходится без непонятных судейских решений. Возьмите скандал в игре ЦСКА с «Краснодаром» из-за удаления Кордобы. Возмущение Мусаева с Челестини мне очень понятно. Но о судействе говорить не буду — надоело! Да и без толку!