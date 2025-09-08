Андрей Коваленко о шоу-матче Дацюка: «На ТВ ему предпочли футбольный чемпионат какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс!»

Единственное, что резануло, — реакция СМИ. Дацюк — легенда нашего хоккея, который много лет служил своей стране. Тем не менее его прощальный матч не был показан на ТВ — ему предпочли футбольный чемпионат то ли Бельгии, то ли Голландии, то ли еще какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс!