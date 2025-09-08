Ричмонд
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.60
П2
6.00
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.34
П2
9.00
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.68
П2
10.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.09
П2
3.95
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
2
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
5
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
СКА-Хабаровск
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
3
:
Уфа
2
П1
X
П2

Андрей Коваленко о шоу-матче Дацюка: «На ТВ ему предпочли футбольный чемпионат какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс!»

— На прошедшей неделе вы приняли участие в прощальном матче Павла Дацюка.

Источник: Спортс"

— Знаете, для меня этот матч стал большим открытием. Блестящая организация от команды Павла, 12-тысячный аншлаг в Екатеринбурге, участие лучших игроков российского хоккея последних десятилетий. Все было сделано от души, это были лучшие проводы, в которых посчастливилось участвовать.

Единственное, что резануло, — реакция СМИ. Дацюк — легенда нашего хоккея, который много лет служил своей стране. Тем не менее его прощальный матч не был показан на ТВ — ему предпочли футбольный чемпионат то ли Бельгии, то ли Голландии, то ли еще какой-то страны, воткнувшей против нас санкции. Удивительный парадокс!

Знаю, что многие ветераны нашего хоккея были огорчены из-за такого отношения. На мой взгляд, это как минимум непрофессионально со стороны ТВ, — сказал олимпийский чемпион.

Вячеслав Фетисов: «Хоккей — спорт номер один в нашей стране. На праздник Дацюка пришли 12 тысяч человек, а федеральные каналы показывали чемпионат Испании или Англии».