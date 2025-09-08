Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.67
П2
6.06
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.44
П2
9.00
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.78
П2
10.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.09
П2
3.95
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
2
:
Нидерланды
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Македония
5
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Катар
1
:
Россия
4
П1
X
П2

Сильянов об уровне сборной России: «Без чемпионата мира, Евро тяжело сказать. Надо с суперсоперниками поиграть — с Испанией, Францией»

В воскресенье команда Валерия Карпина разгромила Катар (4:1) в товарищеском матче, 4 сентября сыграла вничью с Иорданией (0:0).

Источник: Спортс"

— Где потолок у нынешней сборной?

— Не знаю. Без чемпионата мира, чемпионата Европы так тяжело сказать. Надо с суперсоперниками поиграть, такими как Испания, Франция, Хорватия, не знаю. Тогда будет ответ.

— Ну, а Чили и Перу могут считаться этими соперниками?

— Не знаю. Думаю, хорошие сборные, но когда разберем их, смогу дать ответ.

— Когда сыграем с Францией, Хорватией?

— Надеюсь, в ближайшее время. В ближайшие год‑два, надеюсь.

— Чемпионат Европы 2028 года точно не уйдет от нас?

— Надеюсь, что да, — сказал защитник сборной России.