Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.64
X
3.67
П2
6.10
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.50
П2
9.50
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.78
П2
10.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.05
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.19
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.68
П2
7.16
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.40
X
4.17
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.15
П2
3.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.08
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.03
П2
1.52
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.31
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Люксембург
0
:
Словакия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
0
:
Испания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
3
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
6
:
Казахстан
0
П1
X
П2

Раков о непопадании в состав сборной России: «Может, мне нужно забивать по два-три гола каждый матч»

В 7 матчах сезона РПЛ на счету форварда России U21 и «Крыльев Советов» 5 голов и 2 ассиста.

Источник: Спортс"

— У тебя выдался прекрасный старт сезона, мог рассчитывать на вызов в главную сборную. Понимаешь, почему в итоге не попал туда?

— Когда попал в расширенный список главной сборной России, то обрадовался. Были мысли, что смогу попасть и в итоговый, делал для этого все возможное. Но главному тренеру виднее. Все равно я продолжу так же играть и ждать вызова в первую сборную.

— Карпин объяснил, в чем тебе надо прибавить, чтобы попасть в окончательный список главной сборной?

— Ни с кем из тренерского штаба сборной России не общался.

— А сам понимаешь, в чем нужно прибавить?

— Может быть, мне нужно забивать по два-три мяча каждый матч (смеется), — сказал Раков, права на которого принадлежат «Локомотиву».