Раков о непопадании в состав сборной России: «Может, мне нужно забивать по два-три гола каждый матч»

— У тебя выдался прекрасный старт сезона, мог рассчитывать на вызов в главную сборную. Понимаешь, почему в итоге не попал туда?
— Когда попал в расширенный список главной сборной России, то обрадовался. Были мысли, что смогу попасть и в итоговый, делал для этого все возможное. Но главному тренеру виднее. Все равно я продолжу так же играть и ждать вызова в первую сборную.
— Карпин объяснил, в чем тебе надо прибавить, чтобы попасть в окончательный список главной сборной?
— Ни с кем из тренерского штаба сборной России не общался.
— А сам понимаешь, в чем нужно прибавить?
— Может быть, мне нужно забивать по два-три мяча каждый матч (смеется), — сказал Раков, права на которого принадлежат «Локомотиву».