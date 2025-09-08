Ричмонд
Скалони о том, сыграет ли Месси на ЧМ-2026: «Я с ним не говорил. Мы должны оставить его в покое»

"Не могу сказать, какой процент игроков нынешнего состава [будет вызван на ЧМ], потому что сам еще точно не знаю. Времени еще много. Многое может случиться. У нас есть костяк, все это знают. Как только нам скажут, сколько игроков можно будет вызывать на чемпионат мира, мы примем решение.

Источник: Sports.Ru



Что касается Лео, я не говорил с ним о чемпионате мира. Я знаю, что он сказал. Я знаю, что он спокойно проведет это время и что он этого заслуживает. Мы должны оставить его в покое", — сказал Лионель Скалони.

Месси еще не решил, сыграет ли на ЧМ-2026: «Иду к цели день за днем, руководствуясь ощущениями. Когда чувствую себя хорошо — мне это нравится, когда нет — не получаю удовольствия».