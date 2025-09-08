Роберто Мартинес о Роналду: «Он по-прежнему голоден, чтобы быть номером один. Он живет каждый день так, словно это его первый выход на поле»

Чемпионат мира [2026 года]? Он делает все возможное, но у него нет долгосрочных целей. Он хочет быть лучшим каждый день. Его внимание сосредоточено на настоящем.
Я уже много говорил о том, что он привносит. Но это не слова о будущем, это вещи, которые происходят ежедневно. То, что значит надеть футболку сборной, — это и есть послание капитана в раздевалке. И это очень помогает", — сказал главный тренер сборной Португалии.
Роналду забил 140 голов за сборную и обновил мировой рекорд. Португалец опережает Месси на 26 мячей.