Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
2
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.70
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швейцария
3
:
Словения
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
18.20
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Шотландия
1
Все коэффициенты
П1
33.00
X
7.00
П2
1.14
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
0
Все коэффициенты
П1
7.50
X
2.70
П2
2.10
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Роберто Мартинес о Роналду: «Он по-прежнему голоден, чтобы быть номером один. Он живет каждый день так, словно это его первый выход на поле»

"Он живет каждый день так, словно это его первый выход на поле. Его самоотдача, свежесть, которую он сохраняет каждый день… Он победитель. Он по-прежнему голоден до того, чтобы быть номером один.

Источник: Спортс"

Чемпионат мира [2026 года]? Он делает все возможное, но у него нет долгосрочных целей. Он хочет быть лучшим каждый день. Его внимание сосредоточено на настоящем.

Я уже много говорил о том, что он привносит. Но это не слова о будущем, это вещи, которые происходят ежедневно. То, что значит надеть футболку сборной, — это и есть послание капитана в раздевалке. И это очень помогает", — сказал главный тренер сборной Португалии.

Роналду забил 140 голов за сборную и обновил мировой рекорд. Португалец опережает Месси на 26 мячей.