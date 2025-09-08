Ричмонд
Трансфер Сазонова в «Хетафе» сорвался, так как «Торино» отправил документы защитника не на тот email-адрес. Клубы не успели оформить сделку, хотя она была согласована

Как информирует Marca, у испанского клуба была договоренность о переходе 23-летнего защитника из «Торино» в прошедшее трансферное окно. Однако итальянцы направили документы Сазонова на неверный email-адрес, из-за чего сделка сорвалась.

Источник: Спортс"

«Единственная причина, по которой переход в “Хетафе” сорвался, заключается в том, что “Торино” неправильно указал e-mail.

Это сделали они. Я лично передал предложение от испанцев, и договоренность была достигнута по всем пунктам", — сказал отец футболиста Андрей Сазонов.

В результате «Хетафе» не успел оформить сделку. Когда «Торино» исправил ошибку с отправкой документов, трансферное окно уже было закрыто.