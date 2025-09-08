Дивеев о Карпине и Челестини: «У них испанский взгляд на игру — в плане прессинга, контроля мяча, подач. Если будешь выполнять требования, тебе похлопают»

Очень рад за молодых игроков, которые у нас есть. Ими нужно дорожить. Надо, чтобы они росли. Главное, чтобы не подняли нос куда не надо. Батраков, Кисляк, Глебов… Батраков — светлая голова, хорошо видит поле, хорошая передача. Кисляк — то же самое. Глебов очень быстрый и маневренный, — сказал защитник ЦСКА и сборной России.